黃琪涉詐欺、公司法、洗錢等多項罪名遭起訴，移審台北地院時哭說：「或許我活著對眾人來說，就是一種罪過。」（黃捷攝）

「騙扁小子」黃琪佯裝藝人張清芳前夫祕書、香港首富李嘉誠祕書、律師等人四處關說、詐騙，不法獲利4900萬元及日幣2億餘元，遭依詐欺、商業會計法、公司法、洗錢等多罪起訴。黃今在移審庭上泣訴，不知自己詐騙了什麼，「或許我活著對眾人來說，就是一種罪過。」

北院今審理是否羈押黃琪，黃琪自己就講了超過1個小時。他不否認檢方起訴的客觀事實，但辯稱只是替林姓男友的母親劉姓婦人尋求比較好的醫療協助，沒有圖其他利益；他向中衛訂口罩時，表明可在徵收期過後再買，並詢問付款方式，沒有詐欺意圖，用私人E-mail化名寄信是否構成犯罪，則由法院判斷，他從未自稱律師，本案中的訴訟事務，都交由律師郭上維處理。

黃琪並稱，劉婦為了獨佔其父親的遺產，並規避美國、日本稅務法規，才會找他幫忙，剛巧他要開公司，就用公司資產換成台幣給劉婦，後來有回存美金30萬餘元本票並兌現，沒有驗資不實，劉婦甚至欠他18萬餘元，「我面對她的威儀，根本沒有辦法推卻。」

至於劉婦指控詐騙1120萬餘元房產投資款，黃琪喊冤說，劉婦給的錢只夠付頭期款，其他雜支也付不夠，更不讓兒子當保證人，硬要他來揹貸款，卻反過來指控他詐欺，他邊啜泣邊說：「她（指劉婦）在我脖子上套了一個黃金做的枷鎖，事實上，我卻連金子的邊都啃不到，我到底騙了什麼東西？」、「或許我活著對眾人來說，就是一種罪過。」

黃琪最後邊哭邊說，有人認為他裝病，但他這1、2年飽受身心傷害，林男不在乎他是男是女，有一個這樣愛他的人，他若逃離這個國家，那就什麼都沒有了，到今天他還認為林男是他的未婚夫，這也是為什麼他仍苟延殘喘的活著，如果法官、檢察官還是覺得要羈押，那就直接羈押禁見吧。

目前暫時休庭，法官定今晚6點50分諭知裁定結果。

(中時 )