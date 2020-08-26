由籃球博士鄭志龍與籃壇黃金世代球員林志傑、田壘、楊敬敏、陳世念及曾文鼎共同創立的「純粹做好事」今年已堂堂邁向第六年，過去五年來，「純粹做好事」秉持著用行動讓台灣基層籃球更好的信念，深入籃球資源較貧乏的偏鄉及外島，足跡遍佈全台，五位球員除堅持每站親自參與外，為了擴散正面能量，也號召許多籃壇好友們一同加入「純粹做好事」行，迄今已完成16個城市、共18站的巡迴。今年雖逢疫情嚴峻考驗，但黃金世代仍堅持「純粹做好事」，將持續擴展版圖，預計在年底前完成基隆、馬祖、台北、新北4站巡迴。

今年首站則從基隆建德國中出發，現今效力於寶島夢想家球隊的王柏智即為建德國中知名校友，身為基隆人的林志傑對於能回到故鄉奉獻所學感到相當興奮，林志傑表示 :「我們每年都很期待一起純粹做好事的時光，當初成立的目的是希望透過我們的經驗，幫助小朋友們獲得正確的籃球知識及觀念，藉由我們的影響力讓他們保持對籃球運動的熱忱，這幾年走過這麼多站，每一站從小朋友這邊得到的正面回饋，都讓我們更堅信我們正在做對的事！」

經過一整天紮實的訓練後，建德國中籃球隊隊長王昱權表示 :「很謝謝這幾位國手級的球星來學校指導我們，訓練過程很嚴格，但我們知道這機會真的非常難得，大家都學到很多不同以往的知識及技巧，覺得開心又榮幸！」

「純粹做好事」訓練核心針對個人技巧及團隊合作兩大項目做菜單設計，為了更貼近小球員，在上午訓練結束後，黃金世代也與大家一起共進午餐，希望透過場上、生活上的並行交流，將籃球技巧及人生經驗傳承給年輕小球員，鼓勵他們勇敢追夢，藉籃球找到正確的人生方向！

每一站的「純粹做好事」除了黃金世代自掏腰包舉辦外，也因為到訪的每所學校及贊助單位的大力支持才得以順利挺進第六年，持續於基隆推廣籃球運動不遺餘力的立法委員蔡適應及國泰金控協理也來到現場鼓勵小球員們，國泰金控公關部協理廖昶超表示 :「希望小球員們今天能好好把握這難得的機會，不論在球場或課業上都要用好的態度多元學習，如果在資源不足的狀況下更要靠自己努力，把握機會、加強自己！」

(中時 )