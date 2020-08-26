網咖不得在日間容留學生，但撞球館屬於運動休閒事業，無法可管，成逃學生聚集地，議員黃敬平要求跨局處研議，由主管撞球館的體育局制定法規，當教育局後盾，避免學生上課逗留不適宜場所，體育局允諾先從行政輔導請業者配合規勸，並研議自治法規範可行性。

黃敬平說，《桃園市資訊休閒業管理自治條例》規定資訊休閒業不得容留未滿15歲者，非例假日的8點到17點、22點到翌日8點，不得容留15歲以上、未滿18歲者，網咖業者不敢收學生客，逃學生轉往撞球館遊蕩，但因撞球館不屬於資訊休閒業，綜觀體育局主管的21種法令，沒有一條能限制學生上課時間流連撞球館，僅有深夜時能以《社會秩序維護法》，開罰容留兒童和少年的遊樂場業者1.5萬元。

黃敬平說，他上個月就接到有名國一生，父母離異、有監護權的爸爸長年在大陸工作，同住的伯父和祖母管不動，導致學生行為偏差、目無師長頻翹家，逗留在撞球館，師長發現卻無法強制帶離撞球館，警方到場也無法處理，成校安室的難題，直言問題存在已久，希望體育局與教育局橫向聯繫，避免學生涉足年紀和時段不宜的場所，成教育以及治安隱憂。

體育局綜合規畫科長廖維敏表示，全市有38家登記有案的撞球場，每年都會會同經發局、建管處、環保局及消保官等聯合稽查，但多只查消防安檢、營業登記、空氣品質和契約內容等，並未針對學生容留問題調查，短期內將函文請各撞球場幫忙規勸和通報，請學生不要在上課時間逗留，也會印製海報張貼在場館進門顯眼處提醒，長遠之計將研擬自治條例規範的可行性，避免學生學習期間沉溺於撞球場。

(中時 )