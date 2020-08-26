電視金鐘獎入圍公布記者會26日舉行，談到這次綜藝主要獎項的入圍名單，從往年5項降至4項，瞿友寧表示：「去年綜藝節目報名件數是141件，這次好像降至129件，報名的確越來越少，這個情況讓評審也很為難。」他提及節目與主持人的出線，是評審客觀判斷，也相比主持人今昔發揮，「所以我想這也突顯綜藝節目現在目前的狀況，網路平台節目很多越做越好，有些人才也被吸引，製作費在綜藝節目越來越下滑，這個提名可以提醒很多製作單位」。

談及入圍數不夠的原因，瞿友寧表示：「我相信評審他們很想鼓勵，但這個事情如果不突顯，早晚有一天也會發現，不如藉由這個方式看出這問題也是好事。」往年常入圍的許多節目這次都失蹤跡，他回應：「要看每一年競爭者跟參賽者，這東西就是想開一點，得不得獎不能抹煞一個人的努力，這一年每人都有努力。」他也讚藍心湄主持的《女人我最大》，「這是一個非常長壽的節目，它在全華人地區影響力非常大，甚至因為它造就很多網紅，心湄姊在這個圈裡頭的貢獻很大，我覺得肯定是必要的」。

外界好奇主持人私生活是否影響入圍，包含羅志祥、愷樂等人主持的《娛樂百分百》，以及胡瓜、阿翔主持的《綜藝大集合》這次都落馬，瞿友寧強調，「我想評審不會因為這件事情有影響，評審本來就是看你的努力，而不是私生活」。至於未來是否開放網路節目報名，他回應：「我們有跟文化部建議跟討論，還是要看文化部，如果是趨勢，未來是有機會的。」

(中時 )