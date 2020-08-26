七夕夜間情侶熱情難耐，路邊上演活春宮？一對男女七夕晚間被網友拍下，兩人在消防分隊旁，同時也竹市市警局、市府旁一處座位上，雙方出現磨蹭上下抖動的動作，讓路人咋舌，不過因為該對男女皆身穿完整衣著，無觸法之虞。

有網友七夕晚間途經林務局新竹林管處與消防分隊旁的人行道，撞見一對男女面對面坐在椅子上，動作激烈上下抖動磨蹭，男子還不時撫摸女子腰臀，狀極親密。過程全被網友拍下放上網，引起大批網友留言回應。

不少網友笑稱「不知是否為了衝刺生育率，該對男女在馬路邊十分拚命」，也有網友表示「七夕情人節可能訂不到房間，只好在戶外解決」、「家裡開冷氣太費電，所以要到戶外享受大自然的風」、「真強者，整個城市都是他們的旅館耶」、也有網友很實際，不解發問：「可以用三倍券去飯店啊，為什麼要那麼省？」

由於兩人動作相當激烈，貼出的兩段影片中明顯可見該對男女忘情撫摸、親吻之後，隨即上下抖動磨蹭，透過畫面都能感受濃濃的激情氣氛，乍看十分容易讓人誤會。不過該處正好在監視器死角，警方尚未接獲民眾通報此事，且兩人衣著完整並未涉及妨害風化，僅動作相當親密，並無觸法之虞。

(中時 )