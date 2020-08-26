基隆市一名賴姓女子乘坐基隆市公車時，每次看到簡姓司機都會對其謾罵「孬種」，並在站牌對簡司機多次比中指，賴女以患憂鬱症抗辯，但賴女有意圖使施測結果低估能力傾向，建議不符適用合刑法不罰或減刑規定，近日法官審結，依公然侮辱罪，判處賴女須繳交罰金7000元。

據判決書指出，賴女先前被簡司機提告妨害名譽，因此心生嫌隙，並從去年5月起，她多次在公車站前埋伏，只要看到簡司機開的公車靠站，就會馬上跑上前向檢司機比中指，還用言語謾罵「你只會欺負女人」、「孬種」等侮辱言論。

據了解，賴女坦承確實有在該時間、地點跟簡司機發生爭執，但無任何公然侮辱的行為，她辯稱，自己只是跟司機說「切」而已，並沒有謾罵，不過基隆地院法官勘驗行車紀錄器時，發現賴女先「用手指比手勢」，就算簡司機向她提醒已經報警，她仍是繼續比，還嗆聲「你只會欺負女人啦」、「你去找警察啊」、「孬種」等言論。

對此，賴女雖聲稱自己患有憂鬱症，並說自己當時的行為，受到病症影響，但衛福部基隆醫院的精神鑑定結果出爐後，卻發現賴女在會談與心理衡鑑施測時，明顯避重就輕不配合，並有試圖誘導施測結果的傾向，因此基隆地院法官認為，從醫院的鑑定報告可見，賴女無「足夠證據」來證明自己行為時，受到精神障礙或心智缺陷影響，因此，刑法第19條並不適用，最後依公然侮辱罪判處罰金7000元得易服勞役7日，全案可上訴。

(中時 )