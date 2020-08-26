三重碧華國小自立廚房啟用（教育局提供／戴上容新北傳真）

三重區碧華國小超過40年歷史，近年被檢測氯離子係數過高，2013年、2018年分別進行第一二期拆除重建，除改建校舍外並新增自立午餐廚房等空間。碧華國小自立廚房近日完工，工程經費約4600萬元，新學期開始將可提供碧華國小、永福國小學生約3800份午餐。

教育局指出，自立午餐主要利用學校餘裕空間、校地或校舍改建時增設自立廚房，目前是以聯合供餐模式進行廚房設置的規劃，讓鄰近沒有校地興建廚房的學校，也有機會得到自立午餐的供應，讓小朋友有機會吃到熱騰騰的午餐。

教育局表示，目前正推動營養午餐3.0-國際飲食教育扎根計畫，從去年度起已陸續開設校廚培訓營，自立午餐學校會有能力，利用新北所研發的國際飲食食譜教材，讓學童午餐增添異國料理風味。

教育局補充，去年開始將興建12校自立午餐廚房，並媒合鄰近學校聯合供餐，預計2022年自立午餐供餐率可達全新北市的57.4％。

(中時 )