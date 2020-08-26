農委會林務局進行鹽溼地植栽復育，重建雲林縣海岸林貌。（張朝欣攝）

雲林縣四湖鄉三條崙保安林因地層下陷，低窪處林木長期浸泡海水嚴重敗死，導致濱海植物瀕臨消失，農委會林務局與社區居民26日進行鹽溼地植栽復育，並利用人工浮島復育濱海紅樹科植物生態，雙管齊下重建雲林海岸林貌與國土綠色網絡。

林務局南投林管處輔導四湖鄉箔東社區發展協會，26日在四湖鄉三條崙保安林南側進行鹽溼地植栽復育，30餘名民眾在學者專家引導下，種植宜梧、苦檻藍、草海桐、白水木、羅漢松、毛柿等適應濱海環境的馴化原生樹苗。

一行人並以漂流竹棚及竹材編製格柵製作人工浮島，種植紅樹科及半紅樹科等水中植物，人工浮島具有隨水位高低而上下移動的特性，不僅可幫助水中植物生長也可淨化水質，水中植物的根區有利魚蝦聚集繁衍，讓生態更為多樣豐富。

嘉義大學森林暨自然資源學系教授何坤益表示，近年來林務局輔導三條崙保安林周邊林厝、崙北、廣溝與箔東等社區參與「社區林業」計畫，居民組成環境巡守隊，透過保安林生態植栽、溼地營造、林木養護等實作活動，了解維護保安林是大家共同的責任。

林務局保安林科科長朱懿千指出，三條崙保安林南側林相優美，素有西部最美濱海黑森林稱譽，最近更成為網紅的打卡熱點。透過社區民眾執行保安林巡護與溼地復育等工作，將讓保安林環境更為優化，未來再串連鄰近遊憩景點，打造1處帶狀自然生態場域。

(中時 )