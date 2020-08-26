俄羅斯聯合飛機公司（UAC）表示，Tu-95MSM熊式轟炸機完成升級，它將可以攜帶多8枚的巡弋飛彈，形成「飛彈卡車」。
防衛部落格(Defense Blog)報導，首架完成升級的Tu-95MSM，在坦塔羅格(Taganrog)進行了首次飛行，一切順利。
UAC公司在推特上說：「 Tu-95MSM以正常模式飛行的，飛行高度為9000公尺，持續了2小時33分鐘，系統和設備工作正常 。」
UAC公司首席執行官尤里‧史魯薩（Yuri Slyusar）在接受採訪時說，這款巨型螺旋槳驅動的飛行熊，將可以攜帶8枚巡弋飛彈，比去過去的4枚要增加上一倍，並且改良了新的飛行控制系統，導航系統和通訊系統。
Tu-95是少數服役時間超過60年的軍用機，它於1956年服役，至今已64年，同時也是目前唯一在役的螺旋槳戰略轟炸機，它有著遠航程、長滯空時間的優點，因此也有許多改裝成海上觀察機的版本。
(中時新聞網)
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