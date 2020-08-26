俄羅斯聯合飛機公司（UAC）表示，Tu-95MSM熊式轟炸機完成升級，它將可以攜帶多8枚的巡弋飛彈，形成「飛彈卡車」。

防衛部落格(Defense Blog)報導，首架完成升級的Tu-95MSM，在坦塔羅格(Taganrog)進行了首次飛行，一切順利。

UAC公司在推特上說：「 Tu-95MSM以正常模式飛行的，飛行高度為9000公尺，持續了2小時33分鐘，系統和設備工作正常 。」

Deeply modernized Tu-95MSM performed maiden flight at the airfield of TANTK them.G.M.Beriev in Taganrog. The flight took place in normal mode, at an altitude of 9000 meters, lasted 2 hours 33 minutes, systems and equipment worked without any remarks. pic.twitter.com/lvCmErsgoo — UAC Russia (@UAC_Russia_eng) August 23, 2020

UAC公司首席執行官尤里‧史魯薩（Yuri Slyusar）在接受採訪時說，這款巨型螺旋槳驅動的飛行熊，將可以攜帶8枚巡弋飛彈，比去過去的4枚要增加上一倍，並且改良了新的飛行控制系統，導航系統和通訊系統。

Tu-95是少數服役時間超過60年的軍用機，它於1956年服役，至今已64年，同時也是目前唯一在役的螺旋槳戰略轟炸機，它有著遠航程、長滯空時間的優點，因此也有許多改裝成海上觀察機的版本。

(中時新聞網)