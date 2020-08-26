雲林縣麥寮鄉因台塑六輕進駐，就業機會多、社會福利佳，人口連續16年成長，目前人口數為4萬7000餘人，不少鄉民建議升格為鎮，鄉公所則認為「鄉升鎮」意義不大，將持續加強社會福利、鼓勵生育，藉此增加人口，力拚升格為縣轄市。

麥寮鄉位於雲林沿海「風頭水尾」，早年人口數約3萬人，1994年台塑六輕落腳麥寮後，人口即不斷增加，去年人口數增至4萬6000餘人超越西螺鎮，成為雲林縣第3大鄉鎮，僅次於斗六市與虎尾鎮。

麥寮鄉長蔡長昆表示，麥寮鄉增加的人口，主要來自於周邊鄉鎮民眾遷入、六輕員工就近買房、出生人數大於死亡人數，其誘因為社會福利佳，包括六輕電力回饋金每人每年7200元、學校營養午餐與交通車免費、新生兒補助3萬元等。

麥寮鄉因六輕工業區進駐，地價稅、房屋稅的歲入達3億元，因此社會福利可說是全縣最佳，加上六輕各種敦親睦鄰回饋，以及六輕與其承包商提供大量就業機會，人口數才會年年增加。

蔡長昆說目前雲林縣人口持續減少，今年7月已跌破68萬大關，麥寮鄉是縣內少數人口逆勢成長的鄉鎮，鄉公所將持續加強社會福利與地方建設，希望日後能達到《地方制度法》升格縣轄市的10萬人口門檻，打造麥寮鄉成為雲林沿海指標城市。

麥寮鄉民代表吳明宜則認為，麥寮鄉人口要持續成長，推動麥寮工業港改制為工商綜合港是關鍵之一，另外配合濁水溪防制揚塵計畫，打造鄉內濁水溪周邊河床成為生態區、以拱範宮媽祖廟為中心塑造文化園區，多元化發展才能吸引更多人遷入。

(中時 )