苗栗縣63歲黃姓男子長期受便秘之苦，日前因下腹嚴重脹痛，急診就醫確診為乙狀結腸扭轉造成的腸阻塞。幸經醫師以大腸鏡的方式治療，將氣體抽出後並將扭轉的腸子反轉回來，後服藥追蹤，黃男恢復狀況穩定。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，乙狀結腸扭轉是因腸繫膜扭轉超過180度，加上過長的乙狀結腸，導致腸阻塞及血流受阻，好發於長期便秘者、安養機構住民或慢性神經及精神疾病病人、有腹部手術病史者、及年長的男性。

黃男因長期便秘，下腹劇烈疼痛急診，醫師以大腸鏡發現乙狀結腸有一狹窄處，通過後有大量的糞水及氣體噴出，將氣體抽出後並將扭轉的腸子反轉回來，黃男的肚子就像洩了氣的皮球，消下去許多，之後再讓他使用軟便及消脹氣的藥物，隔天再追蹤腹部X光，乙狀結腸的咖啡豆狀脹氣都消失，恢復狀況良好。

大千醫院表示，乙狀結腸扭轉的症狀包含腹痛、腹脹、噁心、嘔吐、便秘，從腹部X光檢查可看到像咖啡豆的脹氣，若沒有腹膜炎狀況，則可使用大腸鏡方式將扭轉的大腸復原，但大腸扭轉太久或太嚴重，造成腸壞死或破裂，且有腹膜炎的情形，就必須緊急開刀處理，其併發症及死亡率也會相對提高許多。

林德福提醒，若發生持續性腹部脹痛時，一定要盡速就醫，透過即時診斷及治療，才能即時扭轉生命健康。

(中時 )