傳統農曆中元節即將到來，台中市政府經發局輔導逢甲商店街管理委員會，舉辦「2020逢甲鬼節百鬼夜行踩街嘉年華＆文創市集」，即日起至8月30日在逢甲路二側人行道熱鬧展開；將傳統中元民俗結合新世代族群喜愛的Cosplay文化，打造創意鬼怪踩街嘉年華，讓民眾感受有別於傳統節慶的全新體驗。

「2020逢甲鬼節百鬼夜行踩街嘉年華＆文創市集」26日舉行活動記者會。經發局指出，「逢甲鬼節文創市集」特別設置3處「百鬼屋網美攝影棚」，現場打造「中國符咒」、「深夜教室」與「安納貝爾」3大主題屋；參觀民眾只要加入「逢甲[email protected]」，就可免費進入跟喜歡的Cosplay表演者一同拍攝創作美好回憶。

市議員黃馨慧說，「百鬼夜行踩街嘉年華」，更邀集數10位知名Coser裝扮中外各種風格的妖魔鬼怪，於8月28日至30日連續3天，以踩街嘉年華方式與逢甲在地店家互動，帶給民眾難忘的節慶體驗。

逢甲商圈主委王朝藝指出，逢甲商圈持續以「逢甲商圈甲天下，文青市集自由行」核心概念作為發展策略；預計搭配數位及網路應用，觸及更多消費族群，吸引國內外遊客前來台中市逢甲商圈住宿、旅遊，為新世代年輕族群打造全新的消費體驗。

經發局強調，活動採用逢甲商圈自主開發的商圈線上園遊劵系統「逢甲[email protected]」與商圈店家及攤販共同促銷，並結合電子支付解決找零問題，配合台中購物節活動期間，買越多中獎機會越多，歡迎民眾到台中購物消費抽大獎。

(中時 )