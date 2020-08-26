范冰冰用餐後巨肚搶鏡。(取自搜狐娛樂)

范冰冰巨肚搶鏡。(取自新浪娛樂)

38歲大陸女星范冰冰2年前捲入「陰陽合同」逃稅風波，讓演藝事業跌入谷底，復出路更是走得艱辛，近日還因為捲入合約糾紛，遭男星吳秀波一狀告上法庭。負面新聞纏身的范冰冰，今(26日)更被曝光與友人用餐後的正面照，圓滾滾巨肚再次引發網友熱議。

范冰冰自去年6月宣布與李晨4年情斷，一直單身至今，然而她最近被陸媒直擊與友人用餐後畫面，穿著寬鬆黃色長洋裝的她，四肢纖細，小腹卻明顯隆起，圓滾滾巨肚搶鏡。

對此網友看法兩極，有人認為范冰冰只是單純吃太多胖了，「小腹凸起說明這家店很合她胃口了」、「這是胖的」、「穿的寬鬆而已」、「人家肚子吃飽了有點肚子怎麼了」、「我吃完飯肚子就鼓很大……」。

但也有人直言「這看著真的像懷孕啊」、「這肚子確實有點大了」、「雖然不太可能，但是這個肚子真的像懷孕，從上到下都是圓的，吃飽了吃撐了就會鼓起來一個小包啊，她這個整體都鼓起來了」。

范冰冰復出之路走的艱辛，其與母親開設的「無錫愛美神影視公司」更被吳秀波所屬「霍爾果斯不二文化公司」一狀告上法庭，一審預計在本月10號開庭。據悉，此事與范冰冰前男友李晨首部執導電影《空天獵》有關，當時與李晨打得火熱的范冰冰，不僅零片酬擔任女主角，還豪氣投資該片，更請到吳秀波在片中客串飾演老師一角，被外界推估因是與吳秀波有私下協議，引發合約糾紛。

(中時新聞網)