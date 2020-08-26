新北市一名鄭姓男子定期將家中的愛犬送往某間寵物SPA館美容，因而認識該美容館員工小妤（化名）。然，小妤某次將鄭男的愛犬送回府上時，兩人在住處玄關聊天，但鄭男卻突然起色心，熊抱小妤還伸出舌頭想強吻。經提告後法院依強制猥褻罪，依法判處有期徒刑8個月，予以緩刑2年，期間交付保護管束。

據判決書指出，小妤任職於新北市一間寵物SPA美容館，某次將鄭男送洗的愛狗帶回他家中時，兩人在鄭男家中玄關聊天，但鄭男卻突然拔下她的口罩，還沒經過同意一把抱住她，並試圖伸出舌頭想強吻她的嘴唇，在她極力閃躲之下，僅被親到嘴角。但小妤不甘心被猥褻，隨後便赴警局提告。

法院審理時，鄭男坦承罪行，且多位證人替小妤指證鄭男的罪行。在法院審查時小妤提及此事仍會出現哭泣與甘嘔現象，可見此事對其造成相當大的陰影。法官考量鄭男以40萬元賠償金達成和解並履行，犯後態度尚可且無前科；於24日依強制猥褻罪判處8個月有期徒刑，予以緩刑2年，期間交付保護管束。全案可上訴。

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(中時新聞網)