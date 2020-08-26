進入毛利較高的秋冬裝出貨旺季、ADIDAS等品牌客戶訂單回流數量優於預期、電商平台訂單量增加，加上疫情衝擊激勵運動型服飾消費成長，機能成衣廠儒鴻（1476）及運動休閒棉混紡針織布廠冠星（4439）受惠，預期下半年營運可望季季高。

儒鴻7月營收已恢復年成長、冠星7月營收已達今年單月高點，儒鴻、冠星都指出，第二季是今年營運的谷底。

在歐美地區經濟活動重啟、服飾消費市場逐漸恢復正常下，儒鴻指出，遞延的訂單已陸續回籠，7月起接單更回到疫情爆發前的水準，第三季訂單已接滿，第四季的能見度還是可以看到成長。

進入秋冬裝出貨旺季，品牌客戶價格及毛利比較高的產品，量也逐漸出來，平均單價（ASP）提升，儒鴻指出，下半年的獲利可望逐季增加。

下半年訂單逐漸回籠，主要客戶愛迪達及GAP，訂單都有增加，冠星指出，公司第三季接單較第二季成長四成多。另外，今年已打進Nike供應鏈，5月開始出貨，下半年訂單量穩定。

新冠肺炎疫情，品牌客戶加速電商銷售的強度，要求出貨快、產品周期短的訂單量增加，冠星指出，快速生產、即時反應客戶需求，一向是冠星的強項，在這波電商平台訂單快速成長下，公司已發揮強項爭取訂單量增加。

而此波疫情讓運動休閒式服飾的消費增加，對以機能性布料為主的儒鴻、提供高品質的純棉以及半純棉運動休閒布料為主的冠星，在疫情趨緩後，儒鴻、冠星指出，客戶這類型的急單量增加，也有助下半年營運的逐季成長。

(工商 )