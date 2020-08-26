（台灣大哥大總經理林之晨26日表示，myVideo會員數1~2年內達到千萬。圖／台灣大哥大提供）

台灣大哥大總經理林之晨26日表示，台灣大會持續努力蒐集優質節目，目前myVideo會員數有660萬，1~2年內將達到千萬會員數規模。

台灣大旗下影音品牌myVideo與全球第一紀實娛樂領導品牌Discovery於26日宣布合作，Discovery以「品牌館」進駐myVideo，首波強打「全面爆破」獨家4K搶先全亞洲首播、獨家跟播Discovery今年度艾美獎系列節目「漁人的搏鬥」，myVideo同時集結Discovery經典強檔、生活食尚、動物萌寵、動力改裝等內容。 針對台灣大與Discovery未來是否有合資或共同投資產製節目的規畫？林之晨強調，myVideo投資影音節目，Discovey也產製台灣本土內容，在合作方面，雙方確實想過要進行一些合作，有好消息再對外分享。

台灣大目前每年投資上億元拍片或投資節目，林之晨強調，未來仍會繼續加碼投資，很多計畫已透過與本土夥伴合作，開始投資開拍，而本土合作夥伴則包括凱擘影藝公司在內。

針對媒體詢問，對於NCC推動問OTT專法的看法，林之晨強調，上周CBIT拜會NCC主委陳耀祥及NCC新任委員時就有表達，業者希望管制一致性，同樣行為應該相同管制，另外，也期許政府更支持本土戲劇及本土娛樂的創作及投資，例如成立文策院、北流中心都是正確方向，希望政府持續堅持這樣的路線，不要做一做又中途退縮。

至於NCC在政策上規定頻道的本土自製比例，林之晨認為，純粹以小時數做為本土自製比例也不是很好，品質還是最重要，像「誰是被害者」已讓全世界看到台灣戲劇的製作能量，「做工的人」也讓全亞洲看到台灣的自製能量，讓台灣的生活型態及文化透過台灣本土戲劇或節目，讓全世界看到並認同，是比較重要的事。

林之晨強調，台灣大哥大投資本土戲劇及拍片的投資規模，每一年都會比前一年更多，並且持續加碼。

(工商 )