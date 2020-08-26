金融三業2020年上半年獲利共近3,377億元，比去年同期微幅衰退近2.5％，今年是否能挑戰去年史上獲利新高、稅前盈餘6,341億元？金管會主委黃天牧26日指出，上半年獲利雖不如預期，但下半年還有機會可以去努力，他也強調，獲利只是判斷銀行健全經營的因素之一，監理機關對「清償能力與韌性」及「客戶服務」也非常重視。

金管會最新公布金融三業2020年上半年稅前獲利比去年同期微幅衰退近2.5％，其中，銀行衰退12％、證券衰退近5％，只有壽險業成長近19％。其中，銀行業受疫情衝擊、衰退最大，而證券業則受到華南永昌證券今年第一季權證避險不及、損失高達47億元的影響下，整體獲利衰退。

黃天牧分析，金融業上半年獲利衰退主要是因為新冠肺炎疫情關係，商業活動的減少，不過台灣受影響算小的，且每個業別受影響不同，金管會還會再觀察，他也強調，雖然獲利有變化，但清償能力上還是很健全。

對於金融業全年獲利是否可維持去年6千億水準，黃天牧認為，下半年還有機會可以去努力，但今年變化較多，包括中美貿易戰談判有進展、新冠肺炎疫苗研發有進步，這些都可能會讓國際環境往更好方向發展，但也要看美國聯準會對未來經濟成長的預估。

黃天牧指出，外界環境變化因素太多，很難預估銀行等金融機構的全年度獲利會如何，但是他強調，獲利只是判斷銀行獲利健全度的因素之一，監理機關對清償能力與韌性及客戶服務也非常重視。

(工商 )