新冠疫情仍方興未艾，重創全球經濟。國民黨今天首次舉行台美線上論壇，智庫副董事長連勝文建議，美國製藥公司可授權台灣產製疫苗，共同對抗疫情；科克蘭資本董事長楊應超也建議，兩國應深化合作關係，包括鼓勵美國企業在台設立研發單位，以及更多台灣企業到美國投資製造業等。

國民黨上午首次舉辦台美線上論壇，由黨主席江啟臣開幕致詞，隨後進行政治、經濟等兩場線上會議，與會人士包括美國前AIT處長包道格、身兼民主黨總統候選人拜登選戰顧問的布魯金斯研究院桑頓中國中心研究員何瑞恩（Ryan Hass）、科克蘭資本董事長楊應超、傳統基金會經濟自由度指數研究經理金凡中（Anthony Kim）等人。

在進入經濟場時，智庫副董事長連勝文指出，台美雙方的科技產業創新合作應由過往的半導體，再擴大發展至生物科技等產業。尤其是新冠疫情爆發後，美國與台灣合作開發和生產疫苗存在巨大的商機，更應深化彼此的合作。

連勝文說，由於台灣研製的疫苗才剛開始第一期臨床試驗，企業面臨許多困難，而政府並未太積極解決問題和提供資金，本土疫苗估計明年中甚至更晚才能生產。沒有疫苗，台灣無法重新開放邊境，對經濟復甦極為不利，也直接影響台灣在亞太區域博奕中的自我保護能力。

連勝文期盼，美國衛生部長阿薩爾訪台，不會像包道格所言的｢雷大雨小｣，最好的辦法是讓美國製藥公司將通過美國FDA批准的疫苗，授權給擁有一流生物技術工程師和生產設施的台灣生物科技或疫苗製造商，為台灣和有需要的其他國家生產這種疫苗。

楊應超（Kirk Yang）指出，COVID-19正在促使全球供應鏈重組，未來將出現「一個世界、兩套系統」，即一個有中國大陸，一個沒有。他認為，台灣將在後者扮演重要的角色，與美國之間會有更緊密的合作；台美兩國為形成更好的夥伴關係，就需要更好的貿易安排，雙方必須有FTA。

「FTA對台美關係的重要性超乎經濟層面」，金凡中（Anthony Kim）認為，在推動台美FTA的過程中，即使可能會遭遇到各種困難和阻礙，但仍有其價值，因為這些挑戰將有助於深化並促進台美間的互動與了解。因此，他提醒，台美不僅關注最後是否完成FTA的洽簽，而應致力雙方建立更深刻的關係。

藍委陳以信說，新南向政策推動4年來，成效不如預期，他主張發展「新東向策略」，即擴大台灣對美東與對歐洲市場的貿易連結。

關於台灣對外經貿關係這個議題，歐巴馬時期前白宮主管中國事務官員、布魯金斯研究院桑頓中國中心研究員何瑞恩（Ryan Hass），提醒台灣不應切斷與中國大陸之間的經貿投資關係，對中國大陸，台灣應該要有長期的思維與規劃，炒短線恐非良策。

智庫人士表示，連勝文上任智庫副董事長時，江啟臣就定義智庫為與其他地區重要智庫的連繫平台，也是二軌對話的管道，因此策畫了台美智庫論壇，由於智庫經費拮据，連勝文也逐一解決相關問題。

智庫人士說，國民黨透過與美方重要智庫，同時是對民主、共和兩黨皆有影響力的學者舉辦論壇，此舉重新建立了國民黨與美國中斷數年的聯繫，也一舉突破了對美關係是民進黨專利的假象，同時避免美方被民進黨提供偏頗訊息所誤導。

(中時 )