狄鶯、孫鵬之子孫安佐2018年在美國揚言持槍射擊學校遭逮入獄238天，回台後歷經近2年的調查，本月24日遭士林地檢署依「槍砲彈藥刀械管制條例」未經許可製造槍枝未遂罪起訴，沉默2日後，孫安佐26日親上火線在自己的Youtube頻道說明：「我不是那種遇到事情就會頹廢沮喪的人，那樣不太好，問我被起訴會緊張嗎？誰都會吧，但對我來說就是當下1、2分鐘的事，不過與其杞人憂天，倒不如好好把握當下。不管結果是怎樣，我都會欣然接受」。他也強調，不管是飲料店經營、學業和Youtube都會持續做下去。

孫安佐錄製近9分鐘的影片，娓娓道來當時在美國所發生的一切，他開場直說「我覺得這件事是滿衰的啦，我有個不好的習慣，就是喜歡講幹話。當時在美國學校下課的時候，就和一個我自認是朋友的人開了『要到學校掃射』的玩笑，我看到他嚇到的表情覺得好笑，於是趕緊跟他解釋在開玩笑」，他當下就意識到美國當下時機敏感，並承認自己的白目個性。

殊不知，同學當真立刻通知校方，校方也報警處理，「當天也沒遇到警察，而是隔天上課時校長到了教室找我，把我先是帶到辦公室，接著帶到有5、6個武裝警察，手裡拿著槍，我立刻問『到底發生什麼事』，他們立刻開門見山質問我，因為我爸媽從小教我要誠實，於是我就跟他一五一十道來」，他稱警方對他說：「沒問題，我們知道你大概不是認真的，只要填完筆錄回答問題後，我們就放你走，你說不定還能吃個午餐」，豈料他配合完一切調查後，警方立刻改口說：「我們現在要以恐嚇威脅罪逮捕你！」讓他相當傻眼，「當下有點懞了，我就這樣上銬被帶走了」。

他澄清自己本來興趣就是射擊，「周圍認識我的人都知道，我也從來不避諱講自己的興趣，但我理解看新聞才認識我的人，一定會覺得我精神有問題、要去幹大事什麼的，所以我當時回來台灣，就答應過大家會解釋在美國發生什麼事，現在2年的偵查已經結束了，所以可以來向觀眾說明。」

(中時 )