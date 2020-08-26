苗栗縣政府以每公斤5元收購小花蔓澤蘭，並增加受理地點，鼓勵民眾整理環境除蔓賺外快，另也宣導民眾，可將小花蔓澤蘭製成酵素，作為清潔劑或堆肥使用，降低化學對人體與環境危害，有效農業循環再利用。

縣府農業處表示，小花蔓澤蘭號稱「植物殺手」，能以無性及有性繁殖，繁殖力驚人，每年10月至隔年2月的開花結果期，每平方公尺可有17萬個種子，其生長快速，能完全覆蓋植物導致死亡，嚴重威脅本土生態。

農業處副處長陳樹義說明，小花蔓澤蘭開花前為最佳除蔓時機，今年縣府以每公斤5元收購，數量7公噸為上限，購期間為即日起至10月31日止，民眾可於造橋、苗栗、通霄、公館等4鄉鎮市繳交，另可交至林務局新竹林區管理處大湖工作站。

陳樹義說明，今年增加受理據點，鼓勵民眾除蔓就近繳交外，並持續辦理主要道路兩側的小花蔓澤蘭清除工程，維護道路景觀及用路安全。

農業處表示，小花蔓澤蘭也可製成酵素作為去汙除臭、清潔及肥料之用，以20公克黑糖、200公克水並將60公克小花蔓澤蘭剪碎，利用瓶子充分融合，每天翻攪、放置3個月後熟成，用在洗碗、擦地、沖洗廁所或排汙管，並能做堆肥使用，讓植物生長茂盛。詳細製作方法可至苗栗縣政府農業處官網表單下載區查詢。

(中時 )