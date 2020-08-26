2020全國部分發酵茶製茶技術競賽25日下午公布成績，其中竹崎青農葉信佑、鄭鈞元一舉拿下球型組冠、亞軍；季軍則是番路鄉的李柏儀。冠軍葉信佑是茶廠二代，平時勤於參賽累積實力，才能判斷茶菁狀況調整自己的作法，拿下冠軍寶座。

全國部分發酵茶製茶技術競賽24、25日在梅山鄉五星級製茶廠王鼎製茶廠及上意製茶廠舉辦，共有40位製茶師傅參賽，分為條形組及球形組，茶改場表示，今年比賽選擇高海拔茶區茶菁，有別往年在中低海拔茶區舉辦，因氣溫較低、空氣與土壤濕度較高，因此茶芽葉片肥厚且大，茶芽較嫩，製茶師傅需在技巧上做調整。

來自石棹宏一製茶廠的葉信佑平時除與附近製茶師切磋外，也時常參加比賽增加自己的經驗值，葉信佑說，這次因茶菁較晚回到茶廠，日光萎凋時間不足，但又因茶菁偏嫩不能直接曝曬，有其困難度。

球形茶是嘉縣製茶師的強項，紅茶、金萱、烏龍都適合做成球形茶，工序則較條形茶多了揉捻的步驟，另，球形茶較著重入口滋味、條形則著重香氣，葉信佑說，很高興可以拿下冠軍，每次比賽都是寶貴經驗，如何判斷茶菁並調整作法很重要，未來還是要不斷學習、累積經驗。

竹崎地區農會總幹事林孟怡表示，這兩位都是竹崎青農，得獎絕不是靠運氣而是靠平時的累積、精進製茶技巧，很替他們高興。中和村長洪銀盛說，石棹地區已經出過多位茶王，洪銀盛表示，除先天條件優良外，在地年輕茶農技術的精進，讓石棹茶有更好的品質。

(中時 )