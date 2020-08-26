「中西美食餐券」可於七賢吧點—全日雙人牛肉麵套餐。（台北福華大飯店提供）

「2020台北國際觀光博覽會」將於8月28日至31日開跑，台北福華大飯店今年推出多樣好康回饋消費者，包括熱銷的「彩虹座中西日美饌餐券」只要900元，還有明星排隊商品「中西美食餐券」一口價950元，另外消費者一致好評的「彩虹座 周一至周四自助晚餐買一送一餐券」破盤價1210元，今年折扣直接下殺到5折，展場限量每天只有30套。

「中西美食餐券」為餐廳3選1或點心坊，超殺價950元（5.3折起），首先有珍珠坊「全日單人海鮮套餐」其經典粵菜可供選擇，另可加價450元「粵菜港點任你選」2人同享66道精選港點，江南春招牌人氣「全日單人海陸套餐」主打招牌江浙菜與精緻鹹甜點心，如紅燒牛腩、清炒蝦仁、紅燒肉烏參，道道佳餚細致美味；或在榮獲2019年牛肉麵優選店—七賢吧點上「福華招牌牛肉麵套餐」，以特等美國牛腱心和牛腩熬煮湯頭，呈現溫潤好味，或是雙人西式套餐有經典德國豬腳佐點心坊的8吋蛋糕也可使用兌換。

展場加碼單筆合併餐券購滿5000元，即贈「福華環保袋1個」，並可加碼再抽福華餐券，有機會抽到江南春掛爐櫻桃鴨三吃券、蓬萊邨四人合菜餐券和彩虹座平日商人午晚餐餐券等好禮，另外單筆合併餐券購滿1萬2000元，即贈「500元餐飲抵用券1張」。滿額贈好康優惠通通有「中西饗宴4人合菜餐券」買4張送1張；「江南春／宴會廳 中式10人桌菜餐券」、「中西美食餐券」及「彩虹座中西日美饌餐券」皆有買10張送1張。

(中時 )