桃園市楊梅區台一線20日上午10點發生一起竊盜案件，57歲史姓男子見路邊機車未拔鑰匙，一時起了貪念便將機車騎走，警方獲報後循監視器沿途追蹤，兵分三路於重點道路埋伏後，總算將史男連人帶車攔下，知悉民眾就是便衣員警後還嚇得「跪地求饒」。

楊梅警方表示，車主遭竊後便至楊梅分局草湳派出所報案，警方到場調閱監視器後，便追蹤史男行車動態，發現他一路沿台一線北上逃離，沿路行經楊梅、平鎮、中壢、觀音區等地，最後又從觀音區折返往中壢行駛，警方便兵分三路於中壢、觀音的聯外道路上實施重點埋伏。

當日中午，員警在中壢區中正路附近發現史男仍騎贓車趴趴走，身穿便服的員警劉家瑋、劉尚錡急中生智，假借行車糾紛名義攔下史男，但史男道歉後竟急忙騎車溜走，2人便以左右夾擊方式在中正路二段逮到史男，史男得知員警身分後嚇到跪地求饒。

分局長黃富村呼籲，民眾將車輛停於路邊時，應隨手將車鑰匙取下並將車輛上鎖，勿貪圖一時方便將鑰匙插於車上，讓宵小覬覦進而行竊得手，不僅損失荷包，更有遭歹徒以該車作為犯案工具的風險，得不償失。

(中時 )