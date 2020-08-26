合歡山國際暗空公園鳶峰觀星平台，設置的矮燈形成光害影響觀星品質，縣府已要求廠商將燈具拆除；未來將朝向總量管制及報名制方向規畫，並採取分眾分流措施，讓專業和業餘的觀星民眾，都能盡興而歸。

興建中的鳶峰觀星旅遊服務中心，設置夜間照明維護安全，但有民眾認為燈光太亮，猶如「亮空公園」，且燈具也不符合暗空公園公約規範；因此，縣府邀集台灣星空守護聯盟、清境永續發展協會、暨南大學及弘光科技大學教授、仁愛鄉公所及林務局等單位研議，認為目前測試中燈具確實太亮，有造成光害之虞，因此全數拆除，確保觀星品質。

合歡山國際暗空公園引發觀星熱潮，但觀星民眾其實有不同類型與需求，專業的天文觀星人士，要求環境必須盡可能維持無光害，也就是完全「黑暗」；至於一般大眾看到滿天星斗和銀河，就覺得不虛此行了！由於專業人士和業餘人士的認知有差異，民眾夜間前往觀星時，務必注意安全，使用手電筒也要注意觀星禮儀，不要造成光害。

由於觀星人潮眾多，許多民眾燈光亂照、就 地露營野炊，還有合歡山景觀公路的車流頭燈，被質疑是觀星夜市！

因此，合歡山國際暗空公園將朝向總量管制，以及報名制的方向規畫，針對星空旅遊採取分眾分流措施，開發更多大眾化的觀星點，如清境農場周邊及台大梅峰山地農場，還有溪頭、杉林溪、奧萬大及日月潭等地，讓各種不同類型的遊客分流。

南投縣觀光處長陳志賢表示，鳶峰旅遊服務中心及停車場，將加強夜間場地管理，並盡速研訂場域管理自治條例，針對野炊或露營等行為禁止並裁罰；縣府每年也將提交年度報告，給國際暗天協會IDA，管制區域內的光源，並透過各項管理及分流措施，維護合歡山環境與生態。

(中時 )