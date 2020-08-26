南投縣議員選舉第一選區，包括南投市和名間鄉，本屆已有游宏達、洪浩原2人遞補就職縣議員；有趣的是，洪浩原登記參選，卻沒有競選活動，落選也不以為意；朋友傳送中選會遞補當選公告給他時，他還以為是假訊息！

洪浩原的父親經商有成，希望兒子服務鄉梓，因此，請立委許淑華給年輕人磨練的機會；當時，初為人父的洪浩原，雖然捨不得女兒，還是北上任職，擔任許淑華國會助理3年，在與中央部會協調、受理民眾陳情案件過程中，也累積經驗和人脈。

參加縣議員選舉，是洪浩原的父親給他的新考驗，而且老爸比兒子還熱中，還在交通要衝設看板，宣傳車上路廣播，但是，洪浩原一本平常心，並未積極參與競選活動。

地方選舉仰賴的親朋戚友和同學，都是重要票源，但是，洪浩原選議員，卻沒有一個同學能夠投票給他；因為他小學時期在國姓鄉、埔里鎮讀了3個學校，都不在第一選區！然後赴笈台中讀國、高中和大學，碩士班則是讀彰師大。

洪浩原坦言，能夠遞補當選議員，完全在他的意外之外，不過，既然有機會服務大眾，就會好好做，不負鄉親所託，因此，將在南投市中興新村，成立與許淑華的聯合服務處。

(中時 )