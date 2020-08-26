總統府副祕書長劉建忻將轉任考試院祕書長，引起各界震撼，他在臉書發文表示，自己當了四年三個多月的副祕書長，是27年來總統府的最高紀錄，今年總統大選後就向總統蔡英文請辭。

劉建忻自述，在年初大選後沒幾天，他就跟總統請辭了，原因並不複雜，單純因為這個職務我實在做得夠久了，算一算到今天是四年三個多月，是27年來總統府的最高紀錄。這1,500多天，他很清楚自己的責任有多重，遇事就擔、見洞就補、有責就扛。不管身上背負了幾人份的差事，我每一天都是卯足全力，所有的付出豐收、和曾經摔過的跤，都是人生最珍貴的足跡。

他表示，在1/11之前，他心裡只有一個信念，就是用盡全身的力氣幫助總統連任，讓台灣可以繼續在她的帶領下，成為讓大家驕傲的國家。但在這個使命達成後，自己覺得有點氣力放盡的感覺，左思右想，領悟到是該交棒的時候。

劉建忻也表示，這個團隊已經成熟茁壯，比他更年輕的政治工作者，他們可以承擔更重的責任，他們也比我更適合新的政治形態。他不會忘記這1500多天的日子，和團隊裡的所有兄弟姐妹們，大家一起成就的事、一起吃過的苦。沒有這群人，他做不好這個角色，也難安然度過三次代理祕書長的挑戰。

他也指出，很長一段時間，大家都跟他說「這裡沒有你真的不行」、「你老闆不會放你走」；事實上，也許在某個時刻的確是這樣，但不可能永遠都如此。所以他接受了考試院長黃榮村的邀請加入他的新團隊，這要感謝總統的理解和成全，讓他有機會去接受全新的挑戰，做點不一樣的事，練一練新的功夫。

劉建忻也說，這輩子的職務，除了總統府這份工作外，我還沒有一張名片可以用超過三年。沒辦法，雙子座就是這個毛病，耐不住暫停，總想像旅人那樣不斷移動，不斷嘗試新的事物，在下一段旅程中尋找新的動力。巴黎雖然瑰麗，但普羅旺斯也很迷人，人生只能不斷往前走，直到走不動的那一天。

(工商 )