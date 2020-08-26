大陸手機大廠小米於26日港股盤後公布第二季業績，該季營收年增3.1％至人民幣（下同）535.4億元，經調整淨利年減7.2％至33.7億元，均優於市場預期。

小米26日股價率先反映，當日大漲5.7％收報19.16元，創下逾兩年新高，自8月以來小米股價累計大漲29.28％。香港經濟日報報導，北水26日淨買入小米3.62億港元。

瑞銀本周發表報告指出，小米在2020年、2021年兩年有望在中國與歐洲市場增加市占率，但印度表現可能受到中印關係影響，權衡後上調2020年、2021年兩年小米智慧手機出貨量至1.26億支、1.5億支，相當於年減1％、年增20％。瑞銀認為，小米2020年第二季表現可能比市場平均預期還好。

招銀國際則表示，因應近期美國的華為禁令，小米有望受惠於華為在中國、歐洲市場表現下滑，預期小米第三季出貨量將年減6％、第四季回復年增5％，較第二季年減11％，有所改善。

(工商 )