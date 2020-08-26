壽險總資產6月底正式突破30兆元，創史上新高。保發中心董事長桂先農26日表示，壽險業上半年稅前獲利1,013億元，原本更高，但有一家公司認列投資損失（指國泰人壽認列88億元），已比去年上半年獲利927億元，成長9％，淨值達2.06兆元，亦增加7％，且總資產已達30.23兆元，比去年同期成長3％，代表壽險業規模持續擴大。

而上半年壽險總保費1.6兆元，新契約保費4,713億元，分別比去年同期減少9％及34％，桂先農說，若看不含利變型的傳統壽險新契約保費，上半年則增加214億元，同比成長50％，且據最新瑞士再保Sigma報告，2020年因為新冠肺炎，造成股市波動大、低利率環境及經濟下挫，造成消費者收入大減，將減少儲蓄型保單的需求，會轉向保障型商品及資本耗損低的投資型商品，桂先農表示，台灣亦在進行商品結構調整，是「符合國際趨勢的正向調整」。

保險局局長施瓊華亦表示，今年上半年壽險平均保額66萬元，比去年同期增加3萬元，期許壽險業仍要更努力，提高國人的保障；同時今年上半年保險給付8,897億元，比去年同期少了1,740億元，施瓊華亦找出原因，就是2014年金會調降六年期養老險責任準備金利率，才讓保險給付比率下降。

但施瓊華表示，2019年保險給付達1.9兆元，高於社會保險給付金額，代表商業保險具有極重要的功能，7月1日起要求符合死亡保障門檻，就是希望壽險業提高保障型保單。

壽險公會則表示，若以有效壽險保單來看，到今年7月底，總歸戶後的國人平均保額是160萬元，20～40歲的保額可能更高，但其實約30％的人是完全沒有壽險保單，即是壽險業應努力的地方，要提供這些沒有壽險保障者起碼的保障。

(工商 )