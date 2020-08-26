香港女星吳若希2017年為澳門富二代何兆鴻生下一女，半年後才補辦登記結婚，正式嫁入豪門，日前再報喜懷了第二胎，未料，昨（25日）過七夕，吳若希突然透露自己在網上搜尋「離婚方法」，引發網友熱議。

吳若希在IG曬出一張和老公背對背的合照，寫下：「七夕夜，最真實構圖。」畫面中，可見她老公拿著手機看，吳若希則用手比出手槍姿勢，接著說：「何生跟他的電話恩愛了一整晚，我跟我肚子搏鬥了一整晚。」並稱自己默默開始搜尋「離婚方法」，「看完發現過程要那麼繁複，那還是算了」文末還Tag喊話「叫你手機幫你生兒子」，似乎對先生沉迷於手機相當無奈。

吳若希發文怨老公，引發不同評價。（圖／翻攝自吳若希IG）

吳若希PO出貼文後，有粉絲認為她點出婚姻真實面，打趣安慰「可能他默默搜尋減痛方法」、「何生用手機有好大生意，賺多點給你一家四口」、「應該在他手機search離婚方法比較有阻嚇作用」。

不過也有人反感吳若希的說法，留言警告「男人都最憎恨聽到開口埋口離婚，何況你是位公眾人物」、「天天唸離婚，遲早會離」，出現正反兩面評價。

(中時新聞網)