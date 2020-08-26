網友詢問路上為何會出現噴泉。(取自爆料公社臉書社團)

中南部7縣市此次受西南氣流影響，部分地區出現大雨情形，高雄也傳出淹水災情。有網友路過高雄小港區台機路時發現，道路中央突然出現噴泉，這讓他有點不知所措，並將目擊到的情況PO網詢問其他人的意見。其他網友則回應說，這可能是恭喜陳其邁當選市長的水舞秀。

近日受西南風影響，南方水氣旺盛，中央氣象局持續發布大雨特報。25日至周五(28日)天氣不穩定；明起水氣更劇烈，降雨範圍擴大，且降雨時間更長、影響區域更廣。

一名網友在臉書社團「爆料公社」中PO出一段影片，並指出拍攝地點是在小港的台機路，影片內容則是他發現道路中央突然出現一道噴泉，而他也向其他網友詢問，「誰能告知這是啥情況？」

其他網友則回應，「說好的路平燈亮水溝通呢」、「暖男還沒到嗎？」、「現在市長是誰」、「慶祝新市長當選顯現的神蹟」、「恭喜其邁市長當選的，水舞秀」，甚至還有網友說，「既然是小港區叫陳致中出來處理一下」。

不過，也有網友分析噴現象的成因，「大量的水湧入排水通道把通道裡面的空氣擠出來，哪裡有問題？」

對於近日高雄傳出的淹水災情，高雄市政府也在官方臉書發文表示，已於昨(25)日20時起開設三級豪雨應變中心，由水利局緊急應變小組進駐水情中心，要求各局處單位加強戒備，並呼籲市民勿前往山區、溪(河)邊及海邊從事各項活動。

(中時新聞網)