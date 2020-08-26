高雄淹大水「基本功」咧？李俊毅：陳其邁還在「蜜月期」

豪雨狂炸南台灣，高雄市多處地區傳出淹水災情，新任市長陳其邁繃緊神經到處勘災，面臨上任以來第一個嚴峻考驗，民進黨前立委李俊毅接受《中時新聞網》採訪認為，陳其邁才剛剛當選還在蜜月期，但由於過去高雄是民進黨長期在執政，對於出現這樣的淹積水情況，民進黨要負的責任比例還是比較大。

李俊毅也指出，民進黨過去曾說路平、治水是一個市長的基本功，有什麼好拿來宣揚，但現在我們看到，高雄的淹積水還是不斷發生，這樣的問題絕對不是一兩天就能夠處理的，要提出一個長期且有系統性的方法，李俊毅說，雖然陳其邁自許「兩年拚四年」，但兩年的時間，要解決幾十年都市所累積下來的宿疾，恐怕不是那麼容易。

針對有網友質疑，之前韓國瑜執政時，每次高雄淹水就被罵爆，為什麼陳其邁上任後網軍瞬間噤聲，李俊毅則表示，網路上目前對市長的罵聲還沒有很強烈，也是因為陳其邁就職才第3天，並不代表綠色（民進黨）就可以有網路免責權，誰執政誰就應該要負起執政的責任。

(中時新聞網)