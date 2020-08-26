近年來韓國風潮襲捲台灣，高雄樹德家商搭上「韓流」熱潮，26日舉辦「韓式料理體驗營」，找來國昌國中的師生前來參加，並特別邀請到韓式料理業師劉智美到場，親自為學生們進行韓式辣蘿蔔實作教學，盼韓式料理能在南台灣開枝散葉。

「韓式料理體驗營」已經是樹德家商第3年舉辦，不同於以往，校方為了讓學生真正融入韓國道地餐飲文化，學到韓式料理製作的真傳，此次不惜砸下重金邀請韓籍業師劉智美到校授課，引導學生深入認識異國飲食文化，建立國際觀的視野。

劉智美此次選擇以韓國最常見的韓式辣蘿蔔做為示範菜色，別以為隨處可見的蘿蔔小菜簡單樸實，製作步驟可是相當繁複，劉智美指導過程中，除了教學生做出料理，也帶入語言教學，讓學生們可以了解各項食材及佐料的相關名稱，每位學生在實作當下照著老師的步驟細心完成作品，紛紛表示收穫滿滿、不虛此行。

樹德家商校長陳茂林表示，他發現近年韓國文化深深植入許多青年心中，靈機一動在教育面作出改變，便開設「韓式料理專班」，順著「韓流」讓學生們愛上學習，沒想到效果超乎預期。為了讓學生們更早體驗到跨國學習的樂趣，特地舉辦「韓式料理體驗營」，與國中端配合找來專業老師為他們上課，希望孩子從中找到興趣。

(中時 )