前台東縣長黃健庭被控收取藥商回扣案，最高法院26日依違反稅捐稽徵法判刑2個月定讞。黃健庭表示，沒有「收回扣」的問題，判結結果「欲加之罪，令人無奈」。

2006年7月20日，調查局中部機動組發動搜索，指黃健庭的張姓助理涉嫌勾藥商，向衛生署與中央健康保險局施壓，同意健保給付特定用藥。

台中地檢署依貪汙和商會法等罪起訴黃健庭，求處有期徒刑10年，官司纏訟14年，貪汙案從一審到最高法院均判無罪，商業會計法部分，最高法院26日依違反稅捐稽徵法判2個月定讞。

對於判決結果，黃健庭說，媒體長期以「收回扣」來形容這案件，因為他們看的是起訴書，然而起訴書內容不等於事實。「收回扣」這個過度簡化又預設立場的說法，對他造成極大傷害。

「欲加之罪令人無奈」，黃健庭表示，台東資源匱乏，他接受企業支援台東服務處1名助理吳道明，全台東都知道他絕非法官認定的人頭。

至於企業端如何做帳，他無從干涉起，更從來沒有想幫助他們逃漏稅的企圖。然而主其事的企業主管早獲無罪判決，他的判決拖延至今，卻仍被認定幫助企業逃漏稅捐，對他極為不公。

黃健庭指出，這場官司，光是一審就延滯5年之久，心中冤屈外人無法體會。「所幸我有信仰支撐著我，台東鄉親認識我、信任我，使我這12年間，得以贏得1次立委、2次縣長選舉，並在台東交出可以見證的治理政績」。

黃健庭對於2個月的判決不能上訴表示遺憾，他說，雖然個結果令人失望，司法沒有還他完全的清白，「但我選擇放下、往前走，相信上帝掌管一切，並使萬事都互相效力，叫愛神的人得益處」。

(中時 )