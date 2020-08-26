由昆山媽祖文化交流協會、昆山慧聚天后宮主辦，昆山知足文化、台灣里易昇數智通承辦的「2020昆山媽祖盃」海峽兩岸青年花燈設計賽評選結果已出爐，今年參賽作品設計多幅媽祖故事、忠孝節義等歷史經典主題人物，像是「媽祖出巡」、「媽祖提燈引船」、二十四孝「湧泉躍鯉」，還有融合傳統文化創新的「媽祖平安符花燈」、「青花瓷媽祖」等深具創意巧思的優秀作品，讓評審委員們眼睛為之一亮，也為兩岸青年學子源源不絕的創造力感到喜悅。

此次賽事的評審們就參賽作品所呈現的視覺、創意、結構、整體效果與其文化意涵等面向，進行給分評選出48項得獎作品。慧聚天后宮也將從中發掘設計新秀，有機會與天后宮聯名設計媽祖文創商品，成為設計界的明日之星。

主辦單位將於9月28日2020 海峽兩岸(昆山)中秋燈會開幕式中頒發獎盃及獎金，台灣金獎獲獎學生以短視頻分享得獎感言，於頒獎典禮中播放。獲得金、銀、銅、優選等36件參賽作品，也將在 2020 海峽兩岸(昆山)中秋燈會展出，所有得獎項名單已公布在昆山慧聚天后宮臉書粉專https://reurl.cc/OqbDqD。

台灣學生得獎作品《高中團體金獎‧花菓山美猴王》。（主辦單位提供）

昆山台商協會榮譽會長孫德聰表示，本次活動得到台商精神家園、大陸台商及昆山兩岸同胞的響應與支持，共同為兩岸青年學子提供交流平台，為傳統藝術、民俗文化、文創設計注入新血與青春活力。

台灣學生得獎作品《高中個人金獎‧壽比南山》。（主辦單位提供）

(中時新聞網)