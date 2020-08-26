位於大里區市區，國光路大里路口內的台中市第15期市地重劃工程，26日舉行動土典禮，未來規劃為住宅區、商業區、廣場用地、公園及兒童遊樂場、道路、園道用地及機關用地。（黃國峰攝）

位於大里區市區，國光路大里路口內的台中市第15期市地重劃工程，26日舉行開工典禮。盧秀燕指出，在兼顧地主權益與公共利益前提下，以「公辦市地重劃」解決公設保留地無法取得開闢問題，為全國首例以跨區市地重劃方式取得公共設施用地案例，15期重劃「不再是紙上談兵！」完工後不僅完善在地居民生活所需，更加速促進大里發展。

15期重劃區坐落於大里區舊市區中心，國光路、大里路旁，其中公1用地日據時期為大里杙郊外墓地，但大里區公所因921地震造成建築結構受損，加上現址部分土地處於閒置狀態；公1用地、公兒14用地及公兒15用地因徵收補償經費過高影響徵收開闢，導致大里市中心土地發展停滯。

地政局長吳存金表示，經市府擬定細部計畫以公辦市地重劃方式開發，保留具必要性的公共設施用地，其餘則變更為住宅區與商業區，以期加速解決延宕多年公設保留地無法取得開闢議題，創造土地所有權人、地方政府及公共利益三贏效益。

地政局說明，第15期市地重劃區合計計畫面積約6.96公頃；主要為住宅區、商業區、廣場用地、公園及兒童遊樂場、道路、園道用地及機關用地。其中，機關用地未來將提供行政整合市政辦公空間，規劃納入大里區公所、大里區戶政事務所、大里地政事務所、地方稅務局大屯分局等，改善辦公廳舍老舊、民眾洽公不便及停車空間不足等問題。

不過台中市議員張滄沂認為聯合行政中心，目前計劃興建地上5層，但要進駐區公所、地政事務所、戶政事務所、地方稅務局等4機關業務驚人，擔心未來空間不敷使用。

立委何欣純表示，因全案還在規劃階段，如果是礙於經費考量，也將協助向中央爭取，務必讓行政中心蓋好蓋滿，符合地方的需求。

(中時 )