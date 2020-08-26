鄭捷直到最後三審時，仍拒絕道歉並還反嗆審判長。(中時資料庫)

台北捷運板南線在2014年5月21日，歷經1場前所未有的捷運大屠殺慘案。這起慘案的案發現場，主要是發生在板南線的龍山寺站至江子翠站的車廂內，這位就讀東海大學環工系的兇嫌鄭捷，疑似因精神異常，導致心理上有著反社會人格，進而暗藏2把刀在身上，並在搭乘捷運時，隨機進行孤狼式的無理由慘殺。根據新北消防局指出，當時的死亡人數有4人，受傷人數則為24人。所幸當日慘案發生時，有數名熱心民眾冒著生命危險，擋住鄭捷的逃離路線，並且結集眾人之力將他壓制，等待警方的火速前來，隨後將其逮捕歸案。此名孤狼殺手，最後被法院以最強硬的制裁手段「死刑」處決，並在2016年5月10日的晚上8點47分執行，以3發子彈將鄭捷送上黃泉之路，也終於讓4名遭他殺害的無辜捷客能含笑九泉。

這名孤獨狼殺手名為鄭捷，當時的他正就讀東海大學環境工程學系二年級，在案發當時的前1個月，鄭捷在臉書上PO文「要幹大事」，並且發表了2篇怪異的作者文，當時鄭捷的板橋高中同學看到相當憂心，立即通報高中母校，也要求立即將這訊息傳給東海大學的相關人員得知，要多加注意鄭捷在校的言行舉止。然而，雖然東海大學曾有做出應對措施，要求校內諮商老師給予鄭捷關懷，卻仍無法有效果的阻止鄭捷日後的孤狼式隨機屠殺，這也令大眾社會日後對於精神異常人士更加的重視與關注。鄭捷在被約談的過程中，本人並沒有透漏什麼殺人訊息，只單純表示自己喜愛撰寫恐怖血腥小說，目的是為了抒發情緒而已。

鄭捷將剛買的刀放進側背包。(中時資料庫)

從判決書中得知，鄭捷曾在早已關閉的無名小站中，撰寫下自己為何想要殺人？也曾寫出許多自己的幻想文，譬如在台北路上街頭、捷運月台上進行大規模的屠殺，其中最令人質疑是否為這起大屠殺的導火線，是1篇鄭捷所寫下的文《源頭》，在文中鄭捷表示，自己曾是班上的大哥，國小時每天見1個女生就揍，除了有2位例外，推測當時鄭捷氣力有可能不及她們，因此鄭捷發下願景，長大後要將這2位女生尋獲，並且逐一將其殺害，鄭捷更宣言若是自己在40歲仍無法殺死她們，就會自己人間蒸發；同時，鄭捷還在自己心中承諾出，要像在《台北夜殺》一樣，在公共空間的捷運站裡，將那裡變成是血流成河的地方，他甚至還歇斯底里的曾寫出，要灌誰強酸強鹼等用語，後來的鄭捷從國防大學轉到東海大學，經歷了不如意、挫折、遭到舉報，腦中浮現出「就是想在這個做」，立即言行舉止一致的犯下這起捷運大屠殺慘案。

孤獨狼鄭捷砍人之前曾經與友人在江子翠站附近速食店聊天，友人曾極力勸阻他不要衝動做錯事，沒想到還是發生憾事。(中時資料庫)

鄭捷殺人使用的水果刀，刀口還有被害人的血跡(上圖)；鄭捷攜帶的折疊刀(下圖)。(中時資料庫)

鄭捷水果刀在車廂內瘋狂砍人，其中有乘客聯合起來，拿雨傘抵擋兇嫌(左圖)；一名戴粗框眼鏡的平頭男子，他右手緊握著長柄雨傘當武器，後排民眾齊聲高呼：「走開、走開！」(右圖)。(中時資料庫)

鄭捷遭民眾合力逼至角落壓制。(中時資料庫)

海山警分局警員21日下午4點44分時，將孤獨狼鄭捷帶離捷運江子翠站。(中時資料庫)

案發當時，鄭捷先在母校大學附近買了1把瑞士刀，再搭乘客運北上板橋，並與同學相約在江子翠的速食店用餐，隨後同學主動邀約，是否要共同前往網咖打遊戲時，鄭捷婉拒並回應：「我等等要去培養情緒，因為我晚點要動手」，同學不已為意，與同學道別後，鄭捷竟然又在附近的超市裡，買下1支長約30公分的鋼刀。當天的下午3點半時，鄭捷進入了江子翠捷運站，並不時查看手錶，開始計算人潮、站距等各項場勘，鄭捷得出結果，他認為龍山寺站至將江子翠站之間，兩站行駛的距離將近快4分鐘，足夠讓自己在密閉的車廂空間裡動手殺人，並且捷客也無法立即逃離，鄭捷在第一趟的捷運勘場後，從國父紀念館又坐回江子翠正式準備動手。

鄭捷持水果刀在車廂內瘋狂砍人，現場血跡斑斑，警方封鎖現場採證。(中時資料庫)

鄭捷當時在下午4點左右，突然出現並持刀在江子翠捷運站的車廂內隨機砍殺乘客(左圖/紅衣男子)；鄭捷落網時，全身血跡斑斑(右圖)。(中時資料庫)

下午的4點20分，鄭捷再次搭上江子翠站，並從身上拿出暗藏的刀刃，立即見人就亂捅，起初鄭捷先拿刀捅向正在車廂內睡覺的3名捷客，然而智慧型手機令人著迷，當時所有車廂的捷客皆都是低著頭玩手機，根本沒有察覺自己正面臨1場血腥大屠殺，鄭捷從第五節車廂到第二節車廂開始隨機亂捅人，被捅的捷客受傷地方多半是腹部和胸口，最恐怖的是，當鄭捷已經捅了1名女捷客4刀後，見她仍未倒下，若非女捷客苦苦哀求，鄭捷勢必將會捅到她身亡才罷手，車廂內從平靜的場景，瞬間變成人間地獄，並不斷傳出尖叫、哭泣、慘痛的哀嚎聲，直到下午的4點26分抵達龍山寺站，只見車廂內的捷客如同飢餓暴民般不斷竄出，鄭捷此時要藉機逃逸，卻被1名62歲中年男子冒著生命危險阻擋，並奮力和鄭捷進行搏鬥，所幸一旁的熱心民眾即時加入戰局，集結眾人之力將鄭捷壓制在地，等待警方及時救援，後續統計出死亡人數為4人，受傷人數則為24人。

當時遭鄭捷刺殺左胸的捷客性命垂危，被緊急送醫。(中時資料庫)

主嫌鄭捷22日凌晨近1點時，從江翠派出所移送到海山分局，派出所外聚集10多位民眾，在鄭嫌(紅衣男子)出現時對他怒罵，也有人準備上前打人，警方則動用優勢警力將鄭嫌團團包圍，並用手壓住他的頭避免遭到民眾攻擊。(中時資料庫)

鄭捷事件後，警政署檢討捷運警察的人力問題，並增派警力支援，提高公共場所見警率，避免鄭捷事件再重現。(中時資料庫)

警方檢調單位提出告訴，以4次殺人罪名和22次殺人未遂罪，提出訴求並要求法院給予死刑。法院審理時，第一審判定鄭捷犯下殺人未遂罪，判處5年2個月有期徒刑；第二審則判定鄭捷為死刑，且終身奪遞公權；第三審仍為確定終身奪遞公權，並給予死刑定獻。法務部並在2016年5月10日的晚上8點47分，執行鄭捷的死刑處決，最後鄭捷被以3發子彈來結束生命，也終於讓4名遭他殺害的無辜捷客能含笑九泉。

鄭捷事件後，許多民眾23日自發性地來到江子翠3號出口獻花、寫祝福卡片以弔念死者，期望傷者康復；民眾獻花後低頭默哀。（中時資料庫）

鄭捷事件後，許多民眾23日自發性地來到江子翠3號出口獻花、寫祝福卡片以弔念死者，期望傷者康復；民眾獻花後低頭默哀。（玄史生攝）

台北捷運也為大屠殺事件發起默哀，並在所有的月台電視上，以黑底白字畫面播出無聲卡：「521是個不幸的日子，讓我們一起為過世的乘客默哀，為受傷的乘客祝福」。(玄史生攝)

血洗江子翠大屠殺事件後，台北計程車的搭乘人數立即暴增，台北捷運也在當時損失高達2000萬元，隨後台北市警察局調度1000名警力，進駐捷運站內保護公共安全，高雄捷運站也跟進，期盼讓孤獨狼慘劇不要再2次發生。5月22日，多數市民自發性的在江子翠3號出口外，擺放鮮花為無辜死去的捷客哀悼，同天晚上7點，出口外已經擺滿了花海，並也有市民點起蠟燭，向身亡的捷客表示敬意；事隔7天後，台北捷運也為大屠殺事件發起默哀，並在所有的月台電視上，以黑底白字畫面播出無聲卡：「521是個不幸的日子，讓我們一起為過世的乘客默哀，為受傷的乘客祝福」。

20160511中天新聞 提早槍決鄭捷 羅瑩雪：我決定的。(中天新聞)

(中時新聞網)