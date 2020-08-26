由黃姓嫌犯為首的詐騙集團，自2019年5月起，設計程式控制賭博網站，並以高獲利為誘餌，誆騙民眾投注，並開設第四方支付公司，直接收取被害人款項，獲利432萬餘元；花蓮地檢署今天依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制條例及詐欺罪嫌，將黃嫌等9人起訴。

起訴指出，黃嫌等人在花蓮縣內多處民宿及透天厝作為詐欺機房據點，蒐集網路帥哥、美女照片，並在臉書、Instagram等社交網站創設假帳號，PO出大把現金及名車照炫富，物色被害人後，再假裝與被害人戀愛交往，以到芬蘭看極光、到馬爾地夫享受兩人世界等為由，招攬被害人加入賭博網站，稱跟隨專業老師投注，將大大獲利。

黃嫌事先請電腦工程師設立賭博網站，以程式控制賭局輸贏，並開設第四方支付公司，設置虛擬銀行帳號、超商代碼繳費及信用卡付費方式，直接收取被害人遭詐欺款項，所得共達432萬餘元。

檢方獲報，指揮縣警局刑警大隊、刑事警察局追查數月，循線破獲詐欺機房處，查扣電腦主機、電腦螢幕、手機及監視器等後，向上追查詐欺組織背後的經營者，於2019年12月陸續拘提黃嫌及成員共9人，向法院聲請羈押禁見獲准，以觸犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法及詐欺罪嫌起訴。

(中時 )