因為頸部不適在西南網球公開賽放棄雙打、專攻單打的世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），頸部不適的問題這一、兩天比較舒緩，也讓他在比賽中打起來更自在，於西南網球公開賽男單16強賽6比2、6比4解決美國選手桑德格倫（Tennys Sandgren），2020球季累積20勝0負。

西南網球公開賽是ATP巡迴賽因為新冠肺炎大流行停賽超過5個月後的第一站賽事，喬柯維奇首場賽事因為頸部不適，途中也請防護員進場治療，不過16強狀況好轉，面臨的4個破發點全部救下，喬帥表示：「老實說，我很意外也很開心身體復原的狀況，比賽中身體感覺真的還算不錯，有點困擾我的脖子傷勢也沒大礙，4、5天前我可是有點掙扎呢。」

西南網球公開賽過去在俄亥俄州舉辦，今年因為新冠肺炎大流行，改到美國紐約法拉盛園區，成為美國公開賽前的熱身賽，全城也不開放觀眾進場。

喬柯維奇在6月份辦了慈善賽，雖然出發點是好的，但是防疫觀念不嚴謹，觀眾幾乎沒人戴口罩，因此喬帥和妻子最後都病毒檢驗呈陽性，所幸沒嚴重症狀，後來再次篩檢呈陰性，對於今年賽季的變化，他表示，還不知道未來會如何，比賽是否又會再次停擺，但希望一切會好轉。

過去7場四大賽，喬柯維奇拿下了5座冠軍，最近一次封王是今年初澳洲網球公開賽，而他本季已經邁入20連勝，也曾在2011年締造41勝0敗戰績，是1990年代以來男子球員最佳開季連勝紀錄。

(中時 )