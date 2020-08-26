國防部某機敏單位王姓上尉今年2月時，陸續在桃園市龜山、林口一帶對3名妙齡女子襲胸，甚至有護理師受害。桃園地方法院審理後，依照3個現役軍人犯強制猥褻罪判刑7月、6月、6月有期徒刑，可上訴。

檢、警調查，王姓上尉2月，趁著深夜時在龜山、林口地區，騎乘摩托車尾隨妙齡女子，一手拿布掩蓋受害者口鼻，另一手襲胸、下體，2周就猥褻3次。讓龜山、林口一度人心惶惶，警方調閱上百支監視器，循線將王男逮捕，才赫然發現王竟是國防部某機敏單位的軍官。

王男被逮時，稱自己僅有性騷擾，沒有猥褻。但受害者指證歷歷，且還有監視器錄到畫面。檢方依照依3個強制猥褻罪嫌將其起訴。

法院審理時，王男與2名受害者達成和解，但仍有1女無法達成共識。法官審理後，依照3個現役軍人犯強制猥褻罪判刑，分別是7月、6月、6月。其中2個6月的部分得易科罰金，合併執行10個月。

(中時 )