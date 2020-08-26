隨著美國總統川普選情愈見低迷，川普政府官員亦升級對中國大陸的言辭攻勢，日前美國防部長艾斯培(Mark Esper)再批大陸。大陸外交部發言人今日回應稱，艾斯培言論毫無根據，他並對美國提出「一個忠告、兩個事實、三個問題」進行反駁。趙立堅的說法獲得不少大陸網民的呼應，稱其「每天跟瘋子打交道真不容易呀！」

在周三的大陸外交部例行記者會上有媒體提問稱，美《華爾街日報》刊登美國防部長埃斯培文章《美國防部已做好應對中國的準備》稱，中國解放軍隸屬於中國共產黨並為其效力，不像美軍為國家和憲法服務。中共「脅迫」其他國家並阻礙其他國家行使主權。對此有可評論？

趙立堅答覆稱，艾斯培先生的有關言論毫無根據。這裡要對他提出「一個忠告、兩個事實、三個問題」：

他說，「一個忠告」是希望埃斯珀先生能夠仔細閱讀中方發佈的《蓬佩奧涉華演講的滿嘴謊言與事實真相》，這其中大量事實和資料都足以戳穿粉碎所謂「中國威脅」的謊言和謬論。

其次，「兩個事實」的第一個是自1990年以來，中國軍隊累計參與20多項聯合國維和行動，派出維和軍事人員4萬餘人次，是安理會「五常」中派出維和部隊最多的國家。第二是美國建國240多年歷史上，只有16年沒有打過仗。美國2019年軍費預算超過7160億美元，相當於美國後面9個國家軍費開支的總和。

趙立堅表示，「三個問題」當中，第一，中國奉行防禦性國防政策，《中國共產黨章程》和《中華人民共和國憲法》都明確表明中國堅持和平發展道路、反對霸權主義。美國能作出這樣的政策宣示嗎？第二，是誰在全世界擁有數百個軍事基地，非法對伊拉克、敘利亞、利比亞等國發動戰爭和軍事行動，派艦機到遠離本土的海域「大秀肌肉」？第三，是誰固守冷戰思維，不斷地「毀約」「退群」，揮舞「大棒和拳頭」，肆意破壞全球規則？

他總結稱，美國一些政客只要尊重事實，就能得出正確答案。

近期中美之間緊張關係持續增強，大陸網民在中美議題上的回應亦日趨積極。網民對趙立堅較強硬的攻擊性言辭極表歡迎，許多人在網上回應稱，「每天跟瘋子打交道真不容易呀！」「不小心就成了威脅美國的一份子」、「中國並未做好在夏威夷對抗美國的準備，還需要美國再等上三十年」、「做好撕破臉的準備吧！」

(中時新聞網)