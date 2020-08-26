打扮帥氣的張姓酒店經紀，疑與同業搶業績，竟遭人擄至山區凌虐致死。（翻攝張男臉書）

楊姓主嫌供稱不滿張嫌搶小姐、搶業績，烙人將他擄走痛毆。（許家寧攝）

張姓酒店經紀業績長紅，引來同業楊男眼紅，竟烙人擄走痛打並丟包河堤。（翻攝張男臉書）

24歲的林姓男子為主嫌楊男出頭，協助強押張男至山區毒打。（許家寧攝）

三名涉案犯嫌中，年紀最小為16歲黃姓少年。（許家寧攝）

新北市新莊半夜發生古惑仔凌虐致死命案，張姓酒店經紀疑與同行楊男因搶小姐互有嫌隙，25日深夜楊男烙人將他擄至山區凌虐毒打，張男全身瘀青、不勘折磨致死，兇嫌闖下大禍，將人丟包新莊河堤，藏匿近一天，今晚陸續落網，依殺人罪嫌送辦。

綽號Paul的張姓男子（29歲）外型俊俏、皮膚白淨，為北市某酒店經紀人，25日深夜11點多被人發現倒臥新莊19號越堤道上，已經奄奄一息，經送往輔大醫院徹夜急救近5小時仍宣告不治，父母在殯儀館撫屍痛哭，盼警察主持公道。

張姓死者父母向警方稱，平時與兒子同住新莊，近期因新冠疫情失業，已有3、4天不見人影，因非頭一遭，並不以為異，也不清楚在外與人恩怨；警方調閱上百支監視器，鎖定一部白色轎車以及24歲楊姓主嫌等三人涉有重嫌。

同為酒店個體經紀的楊男落網後，向警供稱，不滿遭張男搶小姐、搶業績，與張在生意上互有恩怨，前晚8時見他載送小姐至泰山一處汽車旅館，立即夥同24歲林男、16歲黃男將他強押上車，載往五股觀音山區持鋁棒毒打，再丟棄新莊越堤道。

三人將犯案車輛棄置樹林花園夜市，四散至友人家藏匿，楊嫌自知難逃法網，在友人的策動下，昨天傍晚陸續被拘提到案，三人辯稱丟包時張男身體狀況還好，沒想到送醫後死亡，除報請檢方相驗屍體釐清死因，全案訊後依殺人罪嫌移送新北地檢偵辦。

(中時 )