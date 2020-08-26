第55屆電視金鐘獎入圍名單26日公布，黃子佼（佼佼）擔任揭曉嘉賓，他去年主持與吳珊儒公視《一呼百應之揪團大考驗》獲金鐘「益智及實境節目主持人獎」，今年再度入圍，佼佼昨說「上週廣播金鐘沒入圍就很想退今天通告，感謝評審團讓我有點面子」，雖然此節目已於去年停播，「希望大家別用這個節目都停了來揶揄我，樂意的話，希望節目能做一輩子，但可惜很多節目預算有限，只能壽終正寢，謝謝評審，我還是會在這崗位上努力」，道盡電視人心酸。

今年3項綜藝「生活風格節目主持人獎」、「益智及實境節目主持人獎」、「綜藝節目主持人獎」，後兩者今年各少1名額，與去年入圍名單相比，重複率高達60％，佼佼對此表示「不意外」，他說「報名的節目還是那一些，我們電視人心知肚明，遇到的窘境難題，日子還是得過」。佼佼認為Netflix與OTT平台可以火速進入金鐘殿堂，同樣是本土資金的YAHOO《佼心食堂》為何不能報名？期待未來有更多不同競爭者加入，才能改變電視產業高重複性的現況。

問及情況到底多嚴重？佼佼說「廣告主寧可把錢投資YT、IG，即使是收視率高的節目，未必有子彈（預算）打好仗，我比較幸運，做的節目剛好是一季一季，例如《一呼百應》，收視率再好，得再多獎，也不會繼續，補助的有好有壞，子彈也許比較充足，但當時就講好就是兩季，跟收視率無關，他的錢只花到這裡，那2季做得很開心」。

(中時 )