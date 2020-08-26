中元節是台灣民間的一大習俗，無論是家庭還是公司行號，都會準備好大量零食、飲料等來祭拜好兄弟。近日就有網友表示，他負責購買公司普渡用品，但預算僅有500元，有日會計突然問他毛巾普渡完要怎麼處理，由於拜過的不能留著沿用，所以每年都要買新的，但會計想省錢，最後竟想出「用抹布代替毛巾」的辦法，讓他相當傻眼。

原PO昨(25)日在臉書社團《爆怨公社》上發文表示，公司普渡用品都是他負責購買，除了預算少之又少之外，更讓他傻眼的是，會計突然間跑來問他，普渡完的毛巾該怎麼處理，原PO表示通常有需要的員工會帶走，因為每年普渡都要買新的毛巾，沒想到會計語出驚人，提議「乾脆直接買抹布來拜，價錢還比較便宜又實用。」

傻眼的原PO也只能無奈回復，「你想買抹布就買抹布，但我要提醒你，基於尊重是應該要買毛巾讓好兄弟盥洗的。」他更詢問會計，在家會使用抹布洗臉嗎，這才讓會計罷休，最後決定買毛巾，結束這場鬧劇。

貼文一發也引起網友討論，「預算500叫公司？」、「燒香時，記得跟祂們說管錢家的住址」、「老闆有夠摳，根本為難下屬」、「好兄弟會找那個管錢的接引下去」、「請這種財務，公司會賺錢？佩服這老闆。」

(中時新聞網)