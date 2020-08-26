高雄市今晨下起豪大雨，大社、茄萣、橋頭、楠梓、永安等區，累積雨量都達250毫米以上。高雄市長陳其邁一連視察16個地點，盼找出解決方案。也是韓粉的YouTuber「pc」上傳高雄大社區的淹水實況，網友看完驚喊：「奶茶路。」

高雄市大社區的低窪地區淹水達小腿肚，通往農場的道路甚至出現土石泥流，厚厚的爛泥，觸目驚心，環保局已出動把泥巴剷起了。

YouTuber「內門起義」則把仁武區永宏巷的淹水影片改編成兒歌《泥娃娃》，也出現了「一條：「奶茶河道」，指高雄市長陳其邁曾說清水溝是基本，但清到這樣真是厲害。

網友回應說：「幾個月前都為韓總緊張，現在看反而輕鬆。」、「哇喔，又可以玩水囉！」、「光復高雄，淹好淹滿。」、「以前淹水有韓國瑜可以罵，那現在有誰可以罵嗎？」

也有人認為，「高雄真的光復了！我們就是愛這樣的高雄，之前那傢伙清什麼水溝啊？還好即時罷免掉沒被他清完，讓我們能重溫民進黨執政時的光景，全台灣最大最好玩的水上樂園。」、「為什麼你的民進黨20年都做不好最基本的。」、「高雄人的驕傲，就是喜歡玩水。」、「沒有話說……只有『趕羚羊』。」、「現在是老天考驗他的時候。」、「不知道高雄罷韓的人，看到這淹水做何感想？」

(中時新聞網)