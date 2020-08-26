【政新鮮】獨／直擊高雄豪雨現況 杏仁哥：邁邁你在哪裡

高雄市過去24小時雨量達350.5毫米雨量，已達「大豪雨」等級。挺韓的五虎將杏仁哥說：「淹水了，邁邁你在哪裡？」並希望他能重視並解決高雄的淹水問題。高雄市政府說，陳其邁26日的行程從上午跑到晚間，從北跑到南。

杏仁哥指出，自從韓國瑜當選高雄市長之後，才清了一大部分的淤泥，清了好幾百噸的淤泥走，然後改善了許多，但這個還不夠，他認為還需要再加強，「最後呢，也希望，我們邁邁阿，邁邁市長，既然大港你贏了，就希望把我們的大港大排水溝，還有這些水溝都清乾淨，不要再有淹水了。」

高雄市政府強調，市長陳其邁及市府團隊面對西南氣流所帶來的豪雨，在25日晚間即嚴陣以待，也徹夜掌握狀況；陳市長更在26日上午取消北上行程，從白天跑到晚上，從北高雄跑到南高雄，共跑了近20場的現勘行程，場場皆責成相關單位，進行實際的改善。

陳其邁說，他從26日凌晨2時起就請水利局跟民政系統，大家都要緊盯著整個下雨的淹水狀況。他於凌晨2時得知北高雄的下雨比較嚴重，像在路竹、岡山的時雨量超過80毫米。陳其邁督促市府同仁，要注意抽水站運作的狀況，以及路面跟社區淹水的狀況。

陳其邁上午去了石螺潭抽水站，以及典寶溪A區的滯洪池、潭底社區、嘉興橋等視察，下午則是去前鎮區與林園區，對於林園18巷要如何改善？陳其邁表示，大概已經有編列1900萬，在規劃整體方案後，經費要中央補助，因為過去台17縣開闢後箱涵的高度差，大概有40公分左右，所以，水路要另外尋找其他的出口到中芸排水，這樣才能有效解決。

(中時 )