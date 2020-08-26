卓溪鄉公所今舉行崙山村苦茶油加工廠興建工程動土典禮，縣長徐榛蔚(右6)、鄉長呂必賢（右7）等人都到場依循部落傳統祭儀祈福、持鏟動土。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

有「黃金苦茶油之鄉」的花蓮縣卓溪鄉崙山村，今天舉行苦茶油加工廠興建工程動土典禮，過去當地因缺合法苦茶油加工廠，農民收成苦茶仔榨油需翻山越嶺到50公里外的台東長濱鄉農會榨油，耗時費力，農民興奮說，未來將把苦茶油打造為花蓮的指標性農特產品。

在布農族傳統八部合音、文健站表演及崙山國小合唱團的演出中，依循部落傳統祭儀祈福，縣長徐榛蔚、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、鄉長呂必賢等人持鏟動土，宣告花蓮苦茶油產業邁入新里程碑。

徐榛蔚表示，花蓮縣的油茶栽種面積高達251.88公頃，為全國第一。她說，未來縣府將會戮力輔導設立有機或擁有產銷履歷的苦茶油加工廠，並提升榨油量及田間作業技術，讓產業與農民的收入再升級，將苦茶油打造為花蓮的指標性農特產品。

卓溪鄉長呂必賢說，因花蓮南區無合法的苦茶油加工廠，農民收成的苦茶仔榨油需翻山越嶺到濱海的長濱鄉農會榨油，因此自2016年開始尋覓崙山村的公有土地作為苦茶油加工廠區，終於在崙山村取得10多公頃。

工程經費1800萬元，來自花東基金第二期補助75％，15％中央補助，10％地方自籌。計畫分期興建苦茶油觀光加工廠，第一期工廠建築總樓地板面積約80坪，規劃符合ISO、HACCP或食品GMP等規範的生產線，並取得合法的加工廠登記，預計明年3月完工，4、5月機器進駐生產。

崙山村油茶第一產銷班長景友惠說，產銷班約有40、50公頃面積，過去需運到外地榨油，40公斤茶籽才能榨出250毫升的一瓶油，每公斤要付30元的榨油費加上運輸費，成本較高，樂見興建在地的加工廠。

(中時 )