「最美雙胞胎」姊姊依依日前上年代MUCH《聽媽媽的話》，分享如何教育3個孩子的英文。依依為了讓孩子就讀全美語學校，不只孟母三遷，搬到該校學區，甚至到學校唱「哭調」，聲淚俱下拜託老師讓孩子入學，還堅決地說：「不是這個學校我們寧願罷學！」但孩子讀全美學校也苦到自己，因為依依英文超爛，看不懂老師寫的聯絡簿，所以從未回覆過，且家長會時，只要看到美語老師過來搭話，就會假裝有事先離開，主持人小禎：「妳已經變成全班最冷漠的家長了！」

依依表示自己平常會以情境式英語遊戲，加強孩子對英文單字的應用：「例如在飛機上，我是空姐，小孩要用英文跟我點餐。」小禎一聽秒回：「空姐遊戲不是跟老公玩的嗎？」笑翻全場。「聽媽團」漢娜也分享，會用「晶晶體」和孩子對話，中英文夾雜使用：「我會問小孩，妳要不要吃Apple？」小禎卻覺得小孩用「晶晶體」講話很欠揍，還歪樓擔憂：「孩子在校會被霸凌吧？」

但孩子讀全美學校也苦到家長，不僅要親子共讀英文故事書，外國老師寫聯絡簿也完全看不懂，不只依依覺得困擾，「聽媽團」林咚咚也吃到同樣的苦頭：「一拿到聯絡簿，就是開始查單字。」學校開家長會也聽得「霧煞煞」，只要有人笑，林咚咚就跟著笑：「跟著笑就不會錯啦！」本集將於8月30日晚間9點在年代MUCH台38頻道播出。

(中時 )