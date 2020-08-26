美國共和黨全國黨代表大會進入第二天。重頭戲之一是第一夫人梅蘭妮亞發表演說，她全力為丈夫川普護航，稱川普是一個「真實的人」。她也不迴避新冠疫情，向失去親人的民眾表示慰問，感性地說：「這個看不見的敵人席捲了我們美麗的國家，影響了我們所有人。我對所有失去親人的人表示最深切的同情，為那些生病或遭受痛苦的人祈禱。」

不同於之前的砲聲隆隆，梅蘭妮亞在白宮玫瑰花園的演說多了溫情與溫度，並全力為丈夫護航，稱：「我知道許多人感到焦慮與無助，我要大家知道，你們並不孤單。川普會不眠不休，直到每一個人都受到照顧為止。」

梅蘭妮亞也以妻子的視角回應了外界對川普的不滿。「正如你們在過去5年看到的，他不是一個傳統的政治家。他不只是說說而已。他要求行動，他就會得到結果。我們都知道川普從不掩飾他對事物的感受，不管你喜不喜歡，你總是知道他在想什麼。如果你告訴他這是不可能的，他只會更加努力地工作。這人百分之百城市，所以我們比之前更需要我丈夫的領導，讓他帶領我們再次邁向最繁榮的經濟體以及最強大的國家。」

她也為美國的種族衝突做出回應。稱「像你們所有人一樣，我已經就我們國家的種族動盪作出反思。我們必須牢記，我們美國擁有多元及悠久的歷史，正是多元性讓美國強大。但我們仍有許多值得互相學習的地方。」

白宮一位官員表示，川普幕僚事先並未看過她的講稿。美國輿論對梅蘭妮亞這次表現給予正面評價。《紐約時報》指出，梅蘭妮亞就疫情表達同情心發揮了獨特的作用，試圖以更加善解人意的方式重塑川普的形象。

50歲的梅蘭妮亞是美國歷史上第二位在國外出生的第一夫人，她是斯洛維尼亞人。2005年，她與川普結婚，並於次年入籍美國。

(中時 )