國民黨主席江啟臣今挺前總統馬英九「首戰即終戰」、「美軍不會來」、「批蔡政府不承認九二共識造成國家不安全」等言論，民進黨發言人顏若芳表示，江啟臣自相矛盾。

顏若芳指出，江啟臣剛上任國民黨主席時，信誓旦旦地說要推動黨務改革，檢討兩岸路線，但遭到馬英九、吳敦義、連戰等黨內保守派大老反對後，態度立刻轉變、退縮。

她說，如今，就在去年中國國家主席習近平清楚定位九二共識就是一個中國，就是消滅中華民國的一國兩制，江主席卻力挺馬英九的主張，還聲稱國民黨就是中華民國開國政黨，根本是自相矛盾。

顏若芳指出，馬英九念茲在茲的「國際危機組織」在今年6月的《危機觀察》報告示警，真正原因就是因為中國軍事活動大幅增加，如軍機繞台挑釁愈加頻繁，不但使得台海緊張情勢加劇，更是公然對區域穩定的破壞。

她表示，馬英九跟江啟臣昧於中國單方面破壞區域穩定的事實，不敢也不願譴責，卻反過來指責台灣人民對於主權的與自由民主的堅持，站在國際民主潮流的對立面，這不但讓國民黨始終無法擺脫「遇到中國就會自我矮化」的政黨印象，更遑論得到現今台灣社會主流民意所認同。

(中時 )