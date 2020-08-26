有人說買彩券要靠運氣，但若沒有毅力，再有多少運氣也等不到。澳洲一名布里斯本一名資深彩券迷使用家傳50年，由家人生日組成的樂透號碼買彩券，意外中了大獎，開心抱回澳幣100萬元（約台幣2100萬元）。

根據《CNN》報導，這名不願具名的布里斯本男子表示，他用了家中祖傳50年的號碼購買黃金樂透（Gold Lotto）後，在公作時接到彩券公司通知中了澳幣100萬元。男子表示，家裡一直都有玩樂透的習慣，而中獎的號碼更是由男子父親親自挑選，由家族成員的生日及其他號碼組成，但50年來都沒有斬獲。

不過男子相信父親的直覺，他留住父親挑選出的號碼「20、31、10、22、37、12」，並持續拿來買彩券。男子在中獎聲明中提到，「我當時接到通知時，一度以為是惡作劇，簡直完全無法相信」。他最後終於了解，真的靠這組家傳50年的號碼中了100萬元獎金。

男子後來表示，他打算把獎金用來還清債務、購買拖車，並將部分獎金存下來。由於他並沒有對獎的習慣，因此他很高興彩券公司撥了這通中獎電話。

(中時新聞網)